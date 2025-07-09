Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Flaş Gelişme: Karar Açıklandı

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Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanan iki sanık hakkında karar verildi.

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Çınar Diril 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Tutuksuz sanık Barış Ayata ise "suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanan Çınar Diril, tehdit mesajlarını kendisinin atmadığını savunarak, bilgisayara format atıldığından dahi haberi olmadığını belirtti. Baba Evren Diril ise bilgisayarı zaman zaman araştırma yapmak için kullandığını söyledi.

Duruşmada, 'tanık' sıfatıyla dinlenen ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen Y.B.T. ise şunları söyledi:

"Minguzzi ailesine tehdit mesajları atılan numarayı bilmiyorum. Bizim Çınar'la birlikte oyun sunucumuz var ve bu sunucuya müşteri hizmetleri sağlamak için açık hat almak istedik. Oyuncular direkt bize bağlandığında sorun oluyordu. Oyun nedeniyle bizi diğer oyuncular rahatsız ediyorlar. Alacağımız hat Türkiye numarasıydı. Tehdit mesajları atılan yurtdışı numaraları gibi değildi. Sonra Çınar hattı almaktan vazgeçti. Bana attığı parayı da ona geri attım. Çınar, Minguzzi ailesine böyle bir şey yapmaz. Tehdit mesajlarını Çınar atmamıştır. Ben olayı haberlerden öğrendim, Minguzzi'nin katillerini tanımıyorum. Çınar'la da bu konuyu hiç konuşmadım."

NUMARA BİLGİSAYARDA!

Bilirkişi raporunda, tehdit içerikli mesajlarla bağlantılı numaranın bilgisayarda izine rastlandığı, ancak nasıl oluştuğunun tespit edilemediği kaydedildi.

Mahkeme, Barış Ayata'nın tehdit suçundan beraatine karar verirken, iki sanığın da adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Kaynak: İHA