Genç Avukatlara Müjde! Bakan Yılmaz Tunç Duyurdu: 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi İmkanı

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Ankara Dikmen Hakimevi'nde, genç avukatların mesleğe adım atarken karşılaştığı mali yükü hafifletmeyi hedefleyen önemli bir adım atıldı. "Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nün imza töreni, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen'in katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Adalet Bakanı Tunç, hukuk fakültelerinden mezun olan gençlerin desteklenmesinin adil yargı ve güçlü hukuk devleti için kritik olduğunu vurgulayarak, yeni finansman desteğinin 7. Yargı Paketi kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

İlk 5 yıllık kıdeme sahip avukatların yararlanabileceği kredi desteği, 6 ay ödemesiz, düşük faizli ve teminatsız seçenekler sunacak. Deprem bölgesindeki avukatlar ise yaş ve kıdem şartı aranmaksızın bu imkandan faydalanabilecek.

Tunç ayrıca, e-duruşma sisteminin yaygınlaştırılması, avukatlara yeşil pasaport verilmesi ve dijital hukuk hizmetlerinde yapay zeka entegrasyonu gibi alanlarda yürütülen çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

"Savunmayı güçlendirdikçe hukuk devletini güçlendiririz" diyen Tunç, verilen kredi desteğinin 5 milyar TL'ye çıkarıldığını ve bunun mesleğe yeni başlayan hukukçular için önemli bir başlangıç fırsatı olacağını ifade etti.

Kaynak: DHA