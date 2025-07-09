Kırıkkale'de Otluk Alanda Yangın Paniği

Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın kömürlük ve garaja sıçradı. Yangın sonrasında hasar meydana geldi.

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Kırıkkale'de Otluk Alanda Yangın Paniği
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Kırıkkale'de otluk alanda başlayıp garaja sıçrayan yangında bir otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi 1625. Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bölgedeki kömürlük ve garaja da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, garajda bulunan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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