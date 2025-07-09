Bu Kez Kütahya ve Kırklareli Yanıyor: Alevler Evi Küle Çevirdi!

Türkiye'nin ciğerleri bir bir alevlere teslim oluyor. Kütahya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kırklareli'de çıkan yangın ise bir eve sıçradı.

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Bu Kez Kütahya ve Kırklareli Yanıyor: Alevler Evi Küle Çevirdi!
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Türkiye'de yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgârın etkisiyle haziran sonu itibarıyla başlayan orman yangınları, başta Akdeniz Ege bölgelerinde büyük yıkıma yol açtı. Bir yangın haberi de Kütahya ve Kırklareli'den geldi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bu Kez Kütahya ve Kırklareli Yanıyor: Alevler Evi Küle Çevirdi! - Resim : 1

Yoğun dumanların yükselmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.

Bu Kez Kütahya ve Kırklareli Yanıyor: Alevler Evi Küle Çevirdi! - Resim : 2

Yangına havadan helikopterle, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale sürüyor. Ekipler, alevlerin çevre yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Yündalan köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yeni hasat edilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çevredeki alanlara yayıldı. Alevler, köye yakın konumdaki 2 katlı bir evi tamamen sardı ve kullanılmaz hale getirdi.

Yangına, Kırklareli ve Edirne Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra çok sayıda itfaiye personeli karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangınla mücadeleye köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verirken, ekipler alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

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Kaynak: DHA

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