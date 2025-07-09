Sakarya'da 3 Yeni Su Kaynağı Tespit Edildi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), alternatif kaynakları hayata geçirmeye devam ediyor. Ekiplerin detaylı araştırmaları sonucunda Hendek’in Kargalıyeniköy, Uzuncaorman ve Karatoprak mahallelerinde üç yeni alternatif içme suyu kaynağı keşfedildi. Sondaj metoduyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde yerin 135 metre derinliğinden çıkarılan su, tüm parametre kontrollerinin tamamlanmasının ardından şebeke sistemine dahil edilecek.

KESİNTİSİZ SU İHTİYACI

Parametre değerlendirmelerinin ardından sisteme dahil edilecek kaynaklar ile Hendek ilçesine bağlı 12 mahallenin içme suyu ihtiyacı kesintisiz olarak karşılanacak. Kargalıhanbaba, Akova, Büyükdere, Uzuncaorman, Çağlayan, Çakallık, Akpınar, Servetiye, Rasimpaşa, Çiftlik, Kargalıyeniköy ve Karatoprak mahallelerinde yaşanan basınç düşüklüğü ve su kesintileri kesin çözüme kavuşacak. AK Parti Hendek İlçe Başkanı Adem Öz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kemal Sofu ve Hendek Belediye Meclis Üyesi Hamit Canlı ile birlikte saha çalışmalarını inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, "Kuraklık tehdidinin arttığı ve suya erişimin zorlaştığı bu dönemde, alternatif içme suyu kaynaklarını sisteme entegre etmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hendek’te tespit ettiğimiz üç yeni kaynağın analiz süreçlerinin ardından 12 mahallemize kesintisiz ve güçlü bir içme suyu temini sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA