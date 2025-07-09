Konya’da Uyuşturucu Operasyonu

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Konya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 400 bin kök kenevir ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Çumra ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 1 şahsın kendi arazisinde izinsiz olarak yasadışı kenevir ekimi yaptığı duyumu alındı. Şahsa ait tarlada yapılan incelemede yaklaşık 400 bin kök erkek kenevir bitkisi olduğu tespit edildi. Arazide bulunan kenevir bitkisi traktör ile sürülerek imha edilirken gözaltına alınan arazi sahibi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

1 ŞAHIS TUTUKLANDI

Ekipler tarafından yapılan başka bir çalışmada ise Çumra ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şahısların ikametlerinde arama yapan ekipler, 159 adet sentetik ecza hap, 1 gram kubar esrar, 1 gram metanfetamin, 7 adet bonk, 2 adet aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 16 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken 1 şahıs tutuklanarak Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.





Kaynak: AA