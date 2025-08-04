UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu! Fenerbahçe Kabusundan Kaçamadı: İşte Avrupa’daki rakibi

Son Dakika Haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 3. turda Feyenoord'u elemesi halinde play-off'ta eşleşeceği muhtemel rakibi de belli oldu. Kabusu tekrardan yoluna işte. İşte Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi…

Kaynak: AA

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu! Fenerbahçe Kabusundan Kaçamadı: İşte Avrupa’daki rakibi - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu! Fenerbahçe Kabusundan Kaçamadı: İşte Avrupa’daki rakibi - Resim: 2

FENERBAHÇE’NİN KABUSU GERİ DÖNDÜ

Play-off turu kuraları sonucunda eşleşmeler netleşirken, Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu! Fenerbahçe Kabusundan Kaçamadı: İşte Avrupa’daki rakibi - Resim: 3

Sarı lacivertliler, 3. turda Feyenoord'u elemesi halinde play-off turunda Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu! Fenerbahçe Kabusundan Kaçamadı: İşte Avrupa’daki rakibi - Resim: 4

İLK MAÇ KADIKÖY’DE OYNANACAK

Fenerbahçe ilk maçı 19 ya da 20 Ağustos'ta evinde, rövanşı ise 26 ya da 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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