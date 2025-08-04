UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu! Fenerbahçe Kabusundan Kaçamadı: İşte Avrupa’daki rakibi
Son Dakika Haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 3. turda Feyenoord'u elemesi halinde play-off'ta eşleşeceği muhtemel rakibi de belli oldu. Kabusu tekrardan yoluna işte. İşte Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi…
Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapıldı.
FENERBAHÇE’NİN KABUSU GERİ DÖNDÜ
Play-off turu kuraları sonucunda eşleşmeler netleşirken, Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de belli oldu.
Sarı lacivertliler, 3. turda Feyenoord'u elemesi halinde play-off turunda Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İLK MAÇ KADIKÖY’DE OYNANACAK
Fenerbahçe ilk maçı 19 ya da 20 Ağustos'ta evinde, rövanşı ise 26 ya da 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.