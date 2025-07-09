Balayı Dönüşü Facia! Düğün Arabası Tabut Oldu: Üsteğmen Hayatını Kaybetti

Balayından dönen yeni evli çifti ölüm ayırdı. Afyonkarahisar-Antalya yolunda kaza yapan üsteğmen Ömer Faruk Aytekin hayatını kaybederken eşi yaralandı. Otomobilin arka camındaki “Özlem ile Ömer sonsuza kadar” yazısını görenler gözyaşlarına hakim olamadı.

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Balayı Dönüşü Facia! Düğün Arabası Tabut Oldu: Üsteğmen Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda dün akşam saatlerinde, balayı dönüşü yola çıkan Aytekin çifti talihsiz bir şekilde kazaya karıştı.

Kızılören ilçesi yakınlarında Ömer Faruk Aytekin'in kullandığı otomobil, H.E. (78) idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün kopan tekeri yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç.'ye çarptı.

Balayı Dönüşü Facia! Düğün Arabası Tabut Oldu: Üsteğmen Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kazada otomobil sürücüsü Ömer Faruk Aytekin, eşi Özlem Aytekin, traktör sürücüsü ve H.Ç. yaralandı.

Balayı Dönüşü Facia! Düğün Arabası Tabut Oldu: Üsteğmen Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapan Ömer Faruk Aytekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilin arka camındaki "Özlem ile Ömer sonsuza kadar" yazısı yürek burkarken, çiftin balayını Antalya'da geçirdikten sonra memleketlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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