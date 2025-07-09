Silivri'de Alevler İtfaiye Aracını Sardı: 1 İtfaiye Eri Yaralandı

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İstanbul Silivri'de boş bir arazideki barakada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

Çanta Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale eden ekiplerden bir itfaiye aracı, alevlerin ortasında kaldı ve tamamen yandı.

Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, yanan araçta bulunan bir itfaiye eri yaralandı.

Yaralı personel, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA