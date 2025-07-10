Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 Gözaltı

Gaziantep’in Beykent Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı. Kaldırım taşlarının bile kullanıldığı kavgayı polis, havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 Gözaltı
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Gaziantep’in Beykent Mahallesi’nde gece geç saatlerde 27 T 1302 plakalı ticari taksi ile 27 BFP 21 ve 37 ANT 683 plakalı otomobillerin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Zincirleme kazada ölen ya da ağır yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 Gözaltı - Resim : 1

KAZA SONRASI BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kaza sonrası araçlarından inen taraflar arasında tartışma başladı. Tarafların birbirini suçlamasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede sopaların, yumrukların ve hatta kaldırım taşlarının kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. Bölge bir anda kaosa sürüklendi.

Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 Gözaltı - Resim : 2

6 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tarafları ayırmakta zorlanınca havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 Gözaltı - Resim : 3

12 GÖZALTI

Kavgaya karıştıkları belirlenen 12 kişi ise gözaltına alındı. Polis, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

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Kaynak: DHA

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