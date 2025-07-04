Osmaniye'de İki Kurşunlama Şüphelisi Tutuklandı

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen ikamet ve iş yeri kurşunlama suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Tutuklanan şüphelilerin, bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA