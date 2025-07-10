En Düşük Emekli Aylığı Arttı: Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüldü. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi kabul edildi.

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En Düşük Emekli Aylığı Arttı: Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti
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TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik kanun teklifine ilişkin görüşmeler tamamlandı. Partilerin milletvekilleri, düzenlemeye dair farklı görüşler dile getirdi.

AKP tarafından sunulan teklif doğrultusunda, en düşük emekli aylığı temmuz ayı itibarıyla 16 bin 881 TL'ye çıkarılacak. Hükümet, bu artışın, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek adına önemli bir adım olduğunu savundu. AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Emeklilerimiz için ne yapsak azdır. Hükümetimiz, imkanlar ölçüsünde elinden geleni yapmaktadır" dedi.

Ancak muhalefet cephesinden gelen tepkiler ise daha sert oldu. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, emekli maaşlarının hala sefalet düzeyinde olduğunu belirterek, en düşük maaşın en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini savundu.

En Düşük Emekli Aylığı Arttı: Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti - Resim : 1

MECLİS'TEN GEÇTİ

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis'ten geçti.

Kanun teklifine göre, en düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Böylece kök maaşı düşük olduğu için yasal taban ücret alan milyonlarca emeklinin maaşında artış yaşanacak.

Yeni rakam, Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak ve maaşlara zamlı olarak yansıtılacak.

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Kaynak: DHA

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