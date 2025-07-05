Yargıda 'Gökçek' Sessizliği: Mansur Yavaş 100 Dosya Gönderdi, Eski Başkan İfade Bile Vermedi

CHP'li belediyelere "yolsuzluk" iddiasıyla düzenlenen operasyonların yanında, Ankara'da döneminde milyonlarca dolarlık usulsüzlük yapıldığı söylenen Melih Gökçek'e dair hiçbir soruşturma açılmaması dikkat çekti. Mansur Yavaş'ın 100 dosya verdiği ama Gökçek'in ifadeye dahi çağrılmadığı olaylar arasında, Ankapark’ta 246 dinozora 98.4 milyon lira ödenmesi ve birçok usulsüzlük yer aldı.

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Yargıda 'Gökçek' Sessizliği: Mansur Yavaş 100 Dosya Gönderdi, Eski Başkan İfade Bile Vermedi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere pek çok CHP’li belediyeye operasyonlar düzenlenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski başkan Melih Gökçek ile ilgili açıklaması dikkat çekti. Yavaş, Gökçek dönemine ilişkin 100 soruşturma dosyasını savcılığa verdiğini ama Gökçek'in ifadeye bile çağrılmadığını söyledi.

Bu durumun hukukun siyasallaştığını gösterdiğini belirten Mansur Yavaş, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Melih Gökçek dönemini incelettirmiş ve Gökçek ile dönemin bürokratları hakkında "Görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, ihaleye fesat karıştırma, kamuyu zarara uğratma" gibi iddialarıyla 100’e yakın suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargıda 'Gökçek' Sessizliği: Mansur Yavaş 100 Dosya Gönderdi, Eski Başkan İfade Bile Vermedi - Resim : 1

ANKAPARK YARGIYA TAŞINDI

Yargıya taşınan konular arasında 801 milyon dolar harcanan ve hurdaya dönen Ankapark, helikopter kiralanmalardaki usulsüzlük, Belbeton’un özelleştirilmesi, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor’a devredilmesi, süs bitkisi ihalelerinde belediyenin zarara uğratılması gibi konulara yer verildi.

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Kaynak: Sözcü

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Mansur Yavaş Melih Gökçek
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