Özgür Özel'den 'İmamoğlu' Çıkışı: 'En Son Roket Atacaklar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Özgür Özel, görüşme sonrası açıklama yaptı. Geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon rakamları üzerinden hayat pahalılığına dikkat çeken Özel, vatandaşın yoksulluğunu işaret etti. Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" davasında siyasi yasak ve hapis cezası talep edilmesine de tepki gösteren ana muhalefet lideri, Manavgat Belediyesi’ne yönelik polis operasyon ile Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın gözaltına alınması hakkında da ilk kez konuştu.

'38 LİRA DAHA ÇALMANIN HESABINI YAPIYORLAR'

CHP lideri, TÜİK'in enflasyon verilerinden bahsederek "Biz muhalefet partisi diliyle yüzde 65 enflasyon var mı dediğimizde lafa bizim daha ağzımıza tıkıyor, geçen senenin iki katı diyor vatandaş. Yani sokaktaki enflasyon çocuk pijamasında, patateste, marulda yüzde 100 zaten. Vatandaşın kendisini etkileyen, asgari ücretliyi etkileyen enflasyon yüzde 80'in altında değil. TÜİK bunu yüzde 35 olarak hesaplıyor ve zamlar buna göre verilecek. Bunda bile doğal gaz zammını 1 Temmuz'u bekletip milletin cebinden yüzde yarım daha çalmanın 38 lira daha çalmanın hesabını yapıyorlar" diye konuştu.

'AKP VEKİLLERİ İNSANLARIN YÜZÜNE NASIL BAKACAK?'

Bunun kabul edilemez olduğunu belirten Özel, "Onur kırıcı bir şey. AK Parti milletvekilleri gidip de sokakta insanların suratına nasıl bakacak? Asgari ücret teklifinin görüşmeden nasıl gidersiniz? Milletvekili özlük haklarının adı geçince hemen kıpırdamaya başlıyoruz. Hiç kavga mavga kalmıyor Meclis'te. Emekli deyince, asgari ücretli deyince kafa çeviriyorsunuz. Komisyon toplanır, iki saat sürmez, iki gün sonra da Meclis'ten geçer" dedi.

'EN SON İMAMOĞLU'NA ROKET ATACAKLAR'

Ekrem İmamoğlu'na yeniden siyasi yasak ve hapis talep edilmesi hakkında da konuşan Özel, "Mesele doğrunun araştırılması değil İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi olduğu çok açık. Saray rejimi Ekrem İmamoğlu'nu kendine risk görmüş, imha etmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Diplomadan sonuç alamadı, ahmak davasından alamadı, en son böyle omuz üstünden roket atacaklar Ekrem İmamoğlu'na. Başka çaresi yok" dedi.

'ERDOĞAN BU OPERASYONLARI 10 GÜN ÖNCE SÖYLEDİ'

Manavgat'a düzenlenen operasyon ve Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dahil 36 kişiye gözaltı kararı verilmesiyle ilgili ise Özel, "Kendisi önceki dönemde milletvekilimizdi. Manavgat’ın çok sevilen bir doktoru. Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan 10 gün önce ‘Sadece İstanbul’da değil, diğer yerlerde de operasyonlar olacak’ demesi önemli. Bu operasyonlar, kanunlara göre gizli olmalı. Ama demek ki gizli kaynaklar ve başsavcılıklar doğrudan Erdoğan’a bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK İYİLİĞİ HIRSIZLARA YAPIYORLAR'

Hiçbir siyasetçi ve yerel yöneticinin yargılanmaktan muaf olmadığını vurgulayan CHP lideri, "Ama bu yargılamaların hukuka uygun, adil, açık ve istisnai şekilde tutuklu değil, genel olarak tutuksuz olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Bugün Tunç Soyer, tutuklu olarak yargılanmaya sevk edildi. Listelerde 30-40 kişinin alakasız olduğu biliniyordu. İstanbul’da tutuklamaya sevk edilen kimsenin olmadığını görmüyoruz. En büyük iyiliği gerçek hırsızlara yapıyorlar. En büyük kötülüğü ise adalete yapıyorlar" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi