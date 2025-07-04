Manavgat Belediyesi'ne Operasyon! Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Gözaltına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye 'yolsuzluk' operasyonunda başkan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

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Manavgat Belediyesi'ne Operasyon! Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Gözaltına Alındı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye 'yolsuzluk' operasyonunda başkan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı. Partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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