DEM Parti Yer ve Tarih Verdi: Terör Örgütü PKK Beklenen Adımı Atacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakacağını ve kendisini feshedeceğini açıklaması sonrası milyonlar bu haberi beklemeye başladı. DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan son açıklamada da bu doğrultuda adım atılacağına dair bir bilgi paylaşıldı.

DEM Parti'nin açıklamasında, önemli ve tarihi günler yaşandığı belirtilerek "Bu kapsamda bir grup PKK üyesinin önümüzdeki günlerde Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında yapılacak bir etkinlikle kongre kararları doğrultusunda adım atmaları bekleniyor. Sürecin başından beri kolaylaştırıcılık rolü üstlenen partimiz, bu etkinliği izlemek için sınırlı sayıda (kontenjanla belirlenmiş 15-20 kişilik) köşe yazarını davet etmiştir. Davet ettiğimiz yazarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri partimizin organizasyonuyla Kürdistan Bölgesine götürülecektir" ifadelerine yer verildi.

'BASIN MENSUPLARI İZLEYEBİLİR'

Basın çalışanlarının da etkinliği izleyebileceği ifade edilen açıklamada "İktidarın bilgisi dahilinde gerçekleşecek bu etkinliği isteyen bütün basın mensupları kendi imkanlarıyla izleyebilecektir. Bu etkinliği izleyecek gazeteci arkadaşların, herhangi bir zorluk yaşamaması için bize isim bildirmeleri gerekmektedir. İsim, çalışılan kurum, basın kartı fotoğrafı, telefon numarası ve mail adresini tarafımıza bildiren her gazetecinin bilgileri akreditasyon için Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA