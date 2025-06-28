Tülay Hatimoğulları'ndan Flaş Açıklama: Süreç Bir Şekilde Şimdilik İlerliyor

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış ve Demokratik Toplum Çalışmaları Kapsamında KHK'lılarla Buluşma" toplantısında yeni çözüm sürecine dair açıklamalarda bulundu. Sürecin çeşitli tartışmalara rağmen devam ettiğini belirten Hatimoğulları, DEM Parti ve diğer toplumsal dinamiklerin barış için güçlü katkılar sunduğunu vurguladı. Ancak iktidarın acil yasal ve hukuki düzenlemelerde çok yavaş hareket ettiğini ifade etti.

Özellikle adil yargı sistemi, cezaevi infazları ve terörle mücadele kanunundaki değişikliklerin Türkiye'nin en temel ihtiyaçları arasında olduğunu söyledi.

'SÜREÇ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR'

Hatimoğulları, Kürt sorununun çözümüne ilişkin yürütülen süreçle ilgili şunları ifade etti:

"Kimisi 'süreç tıkandı mı' diye soruyor. Kimisi diyor ki 'çok yavaş gidiyor', kimisi 'hakikaten bir barış ve demokrasiyle taçlanacak mı?' Farklı farklı yorumlar ve yaklaşımlar var. Ben kısaca şunları ifade etmek isterim. Bu süreç bir şekilde şimdilik ilerliyor. Biz bu sürecin başarıyla taçlanması için hem DEM Parti olarak hem görüştüğümüz bütün toplumsal ve siyasal dinamiklerle bu konuda her birimiz kendi cephesinden oldukça güçlü bir katkı veriyor, vermeye devam edecek.

Bu acil adımlar konusunda devletin ve iktidarın çok yavaş ilerlediğini belirtmek isterim. Neydi bunlar? Bunu birçok kürsüde ifade ettik. Burada bir kez daha sizinle paylaşmak isterim. Acil bir biçimde yasal ve hukuki düzenlemelerin gerçekleşmesi adil bir yargı sistemine kavuşmak ki sanırım Türkiye'nin en acil ve en temel ihtiyaçlarından biri bu. Cezaevlerinde infaz yapmalar, terörle mücadele kanununun değişimi, bütün bunlarla ilgili çok önemli adımlar atılmalıdır."

'SERBEST KALMALILAR'

Hatimoğulları, AİHM kararlarını hatırlatarak "Bu kararlar çerçevesinde örneğin Can Atalay, Hatay Milletvekili olarak parlamentoyla gelip çalışmalarını sürdürmeli, AİHM kararları çerçevesinde Kobani kumpas davasından yargılanan sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve bütün Kobani tutsakları ve aynı şekilde Gezi direnişinden dolayı tutsak edilmiş olan Osman Kavala serbest kalmalı. AİHM almış olduğu kararlar bütün bunların hayata geçirilmesi çok önemlidir" diye konuştu.

KOMİSYON HANGİ AŞAMADA?

En temel gündemlerden birinin parlamento çatısı altında oluşacak olan komisyon olduğuna dikkat çeken Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bu komisyonun oluşumuyla ilgili şimdi somut bir iki adım atıldı ama henüz nihayete ermiş değil. Henüz bu komisyon resmen kurulmuş değil. Bizim en temel önerimiz bu komisyonun yasayla kurulması, bu komisyonun aktif bir biçimde gerçekten karar alma yetkisine sahip olan bir komisyon olması ve oluşacak alt komisyonların Türkiye'deki bütün mağduriyetlerle ilişkisini kurmasıdır. Biraz önce saydığım bütün siyasal ve toplumsal dinamiklerle, kadın hareketiyle, emek hareketiyle, yani alevilerle, mütedeyinlerle her kesimle bu komisyonun iletişim kurması ve o alanlardaki mağduriyetlerin giderilmesi konusunda çalışma yürütmesi. Alt komisyonlarla ilgili bizim en temel önerilerimizden biri KHK'lıların sorunlarının giderilmesiyle, mesleklerine iadeleriyle ilgili acil bir şekilde mutlaka bir adım atılması.

Bu DEM Parti olarak bizim talebimiz olmaya devam edecek ve oluşacak bu komisyonun kanun hükmünde kararnameyle haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiş bütün kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda adımların atılması. Bunlar sadece niyet etmekle, sadece söylemekle olmuyor. Olmadığını deneyimleyerek zaten hepimiz gidiyoruz. Bunun için biz şu konuda çok netiz. Barış ne Türk halkına, ne KHK'lılara, ne işçilere, emekçilere, ne Türkiye halklarına altın tepsiyle hiç kimse tarafından sunulmayacak. Bu bizlerin mücadelesine bağlı. Bu bizim vereceği emeğe bağlı. Bu bizim örgütlü duruşumuza bağlı."

Kaynak: ANKA