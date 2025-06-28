Özel ile Kılıçdaroğlu Görüşecek mi? Mansur Yavaş'tan Çarpıcı Sözler

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CHP’ye kurultayında şaibe iddialarına ilişkin davada ‘mutlak butlan’ çıkacağına yönelik beklenti ve CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ana muhalefet partisinde ortalığı karıştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birkaç gün önce Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin gazeteci Ünsal Ünlü’ye konuştu. Ünsal Ünlü, Yavaş’ın kendisine Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapılmayacağını söylediğini belirtti.

Yavaş, konuya ilişkin açıklamasında, “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum” derken, Ünlü’nün "Kemal Bey'den böyle bir tavır bekliyor muydunuz?" sorusuna da "Beklemiyordum, Kemal Bey'in tavrı bundan sonraki süreci de zora soktu" diye yanıt verdi.

Parti içindeki kavganın CHP’ye katkısı olmadığının altını çizen Yavaş, “Bu kavga çok gereksiz bir kavga. Erdoğan’ın da istediği ‘Bunlar zaten geçinemez’ görüntüsünü veriyor ve hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yavaş, beraberindeki Engin Özkoç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte, Kılıçdaroğlu ile bie görüşme yapmış ve mevcut genel başkanı Özgür Özel ile görüşmesini istemişti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘görüşülecek bir şey yok’ diyerek, bu teklifi reddettiği öne sürülmüştü.

Kaynak: Ünsal Ünlü