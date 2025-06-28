MHP'den Yeni 'Terörsüz Türkiye' Kararı! 9 Bölgede Toplantılar Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bir grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘silah bırakma ve kendini feshetme’ çağrısının ardından başlayan süreç, terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını açıklamasıyla ilerledi.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin nasıl devam edeceği merak konusu olurken, MHP’nin, 9 bölgede ve 81 ili kapsayacak 'yeni süreç' ile ilgili toplantılar yapacağı bildirildi.

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin "Terörsüz Türkiye" için "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşmaları" adı altında "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla toplantılar yapacağını duyurdu.

Yalçın açıklamasında, "Genel Başkanımızın talimatları istikametinde, partimizce Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları - Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Partimiz, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflemektedir. Kuşkusuz Terörsüz Türkiye hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yalçın, toplantıların yer ve tarihlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum ilimizin ev sahipliğinde; Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli. 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul ilimizin ev sahipliğinde; Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak. 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü Tokat ilimizin ev sahipliğinde; Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat.

6 Eylül 2025 Cumartesi günü Van ilimizin ev sahipliğinde; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Eskişehir ilimizin ev sahipliğinde; Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Konya, Kütahya ve Yalova.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Ankara ilimizin ev sahipliğinde; Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Denizli ilimizin ev sahipliğinde; Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Adana ilimizin ev sahipliğinde; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü Gaziantep ilimizin ev sahipliğinde; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa."

Kaynak: Haber Merkezi