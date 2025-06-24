Tüm Gözler Devlet Bahçeli'ye Çevrilmişti! Aylar Sonra Gelen Konuşmada Dikkat Çeken Rozet... Ne Yazıyordu?

MHP lideri Bahçeli, 147 gün aradan sonra TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kalp ameliyatının ardından ilk kez kürsüye çıkan Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecine vurgu yaptı ve “Tanrı Türk’ü Korusun” yazılı rozetiyle dikkat çekti.

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Tüm Gözler Devlet Bahçeli'ye Çevrilmişti! Aylar Sonra Gelen Konuşmada Dikkat Çeken Rozet... Ne Yazıyordu?
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 147 günün ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli 4 Şubat'ta Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'ne yatırılmış ve 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine 6 Şubat'ta kalp ameliyatı olmuştu.

Tüm Gözler Devlet Bahçeli'ye Çevrilmişti! Aylar Sonra Gelen Konuşmada Dikkat Çeken Rozet... Ne Yazıyordu? - Resim : 1

Bahçeli, kalp ameliyatından 66 gün sonra ilk görüntüyü MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 28'inci yılında mezarını ziyaret ederek vermişti.

Tüm Gözler Devlet Bahçeli'ye Çevrilmişti! Aylar Sonra Gelen Konuşmada Dikkat Çeken Rozet... Ne Yazıyordu? - Resim : 2

Bahçeli'den son görüntü ise hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te düzenlenen taziyede gelmişti.

Tüm Gözler Devlet Bahçeli'ye Çevrilmişti! Aylar Sonra Gelen Konuşmada Dikkat Çeken Rozet... Ne Yazıyordu? - Resim : 3

Grup toplantısında ne zaman konuşacağı merak konusu olan Bahçeli yaklaşık 5 ay sonra bugün Meclis'te grubuna seslendi. 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatan tarihi çağrısıyla tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında taktığı rozet dikkatlerden kaçmadı.

Tüm Gözler Devlet Bahçeli'ye Çevrilmişti! Aylar Sonra Gelen Konuşmada Dikkat Çeken Rozet... Ne Yazıyordu? - Resim : 4

Bahçeli'nin rozetinde 'Tanrı Türk'ü Korusun' yazdığı görüldü.

BAHÇELİ BUGÜN NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, bugünkü grup toplantısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şükürler olsun ki fikirlerimiz, hedefimiz, mücadelemiz, tavrımız, tarafımız, varlığımız doğrudur. Biz MHP'yiz, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz. Kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız. Göze batmak yerine gönülde kalmak arzusunda, süper güç Türkiye amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız. Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek kaygısını iyi biliyoruz. Milletimizin aradığı sorular için milletimizin aradığı yegane adres olduğumuzu iyi biliyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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