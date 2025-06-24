CHP'li Başevirgen Almanya ile Türkiye'deki Emeklileri Kıyasladı, Acı Tabloyu Ortaya Serdi

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye ve Almanya’daki emeklilerin yaşam koşullarını karşılaştırdı. Başevirgen, “Emekli olmak Almanya’da huzurun, Türkiye’de hayatta kalma mücadelesinin adı oldu” dedi. Emeklilerin maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını, borçla ve yardımlarla yaşamaya mahkûm bırakıldığını söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP'li Başevirgen Almanya ile Türkiye'deki Emeklileri Kıyasladı, Acı Tabloyu Ortaya Serdi
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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye’de emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı gündeme taşıdı. Almanya’daki emeklilerle Türk emeklileri karşılaştıran Başevirgen, aradaki uçurumun 2025 yılı itibarıyla daha da derinleştiğini vurguladı. Emekliliğin Türkiye’de bir dinlenme değil, tam anlamıyla bir hayatta kalma savaşı haline geldiğini ifade etti.

'EMEKLİLİK HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Başevirgen, “Emekli olmak Almanya’da huzurun, Türkiye’de hayatta kalma mücadelesinin adı oldu” sözleriyle yaşanan adaletsizliği dile getirdi. Almanya’da emeklilerin 80 bin TL’ye denk maaş aldığını, yılda en az bir tatil yaptığını anlatan Başevirgen, Türkiye’deki emeklilerin sabah erken saatlerde ucuz gıda kuyruklarına mahkûm olduğunu söyledi.

HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR

Türkiye’de 16 milyon emeklinin yaşadığını hatırlatan Başevirgen, bu kişilerin önemli bir kısmının en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 TL ile yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti. “Emeklilerimizin 3.8 milyonu 15 bin liralık en düşük emekli maaşını alıyor” diyen Başevirgen, geçim sıkıntısının her geçen gün daha da ağırlaştığını söyledi.

ALMANYA İLE TÜRKİYE'Yİ KIYASLADI

Kredi kartı borçlarının ve bireysel kredilerin artık emeklilerin gündelik yaşamının bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Başevirgen, “Emekli maaşının yüzde 60’ı bankalara ya da faturalara gidiyor” dedi. Almanya’daki emeklilerin ise sosyal devlet destekleriyle aktif ve huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti. “Almanya’daki emekli torununa harçlık veriyor, Türkiye’deki emekli torunundan borç istiyor” diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi.

“Türkiye’de emeklilik artık bir istirahat dönemi değil, tam anlamıyla hayatta kalma savaşı” diyen Başevirgen, emeklilerin ya borçla ya da aile desteğiyle ayakta durmaya çalıştığını belirtti. “Bu utanç verici tablo, sosyal devlet anlayışının tamamen terk edildiğini gösteriyor” sözleriyle iktidarı eleştirdi. Yalnızca maaş artışının yeterli olmayacağını, emeklilere sosyal destek mekanizmalarının da sağlanması gerektiğini ifade etti.

'HALKTAN YANA TAVIR ALIN'

Yaklaşan temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacağını vurgulayan CHP’li vekil, iktidara net bir çağrıda bulundu: “Emeklilere verilecek para bir siyasal tercihtir. Ya halktan yana tavır alır, bu maaşlara derhal zam yaparsınız ya da vatandaş sizi ilk sandıkta zamla değil, oyla cezalandırır.” Başevirgen, emeklilerin onurlu bir yaşam sürme hakkı olduğunu yineledi.

Sözlerini, “Bu ülkenin işçisi, emeklisi, genci, kadını lüks istemiyor; insanca yaşam talep ediyor” diyerek sürdüren Başevirgen, halkın artık sabrının kalmadığını söyledi. Vatandaşın kandırılmaması gerektiğini vurgulayan vekil, “Halk zam bekliyor, vatandaşlarımız insanca bir yaşam sürdürecekleri ücret alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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