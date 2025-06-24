Muharrem İnce 'Baba Ocağı'nda! CHP'ye Geri Dönüşünü Bu Mektupla Duyurdu

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4.5 yıl önce istifa ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geri dönüyor. İnce’nin, bugün saat 13.00’te TBMM’de düzenlenecek CHP Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılarak partiye resmen katılması bekleniyor.

İnce, grup toplantısı öncesinde sosyal medya hesabından, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yazdığı “Aramıza hoş geldiniz” başlıklı mektubu paylaştı. Bu paylaşımla CHP’ye dönüşünü resmen teyit eden İnce, “Birleşe birleşe kazanacağız” ifadesini kullanarak muhalefette birlik mesajı verdi.

İşte İmamoğlu'nun o mektubu:

NE OLMUŞTU?

İnce, 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa ederek Memleket Hareketi’ni başlatmış ve 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurmuştu. CHP’de 2002-2018 yılları arasında Yalova Milletvekilliği ve 2010-2014 yılları arasında Grup Başkanvekilliği yapan İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Özgür Özel’in 18 Haziran’da Memleket Partisi’ni ziyaret ederek İnce’yi “baba ocağına” davet etmesinin ardından, İnce’nin partisinin yetkili kurullarını topladığı ve CHP’ye katılma kararı aldığı belirtiliyor. Memleket Partisi’nin ise önümüzdeki haftalarda olağanüstü kurultay toplayarak kendini feshetmesi bekleniyor.

İnce’nin CHP’ye dönüşü, muhalefet cephesinde “birlik” sinyali olarak değerlendirilirken, siyaset kulislerinde de geniş yankı uyandırdı.