Özgür Özel'in 'Mücadele' Mesajı Ayakta Alkışlandı: 'Asla Vazgeçmeyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kongresi'nde Almanca olarak konuşma yaptı. Salondaki herkesin "Free İmamoğlu" pankartları açtığı konuşma sonrasında Özel, ayakta alkışlandı.

Özel, 19 Mart'ın bir darbe girişimi olduğunu söyleyerek “İktidar, baskı ve saldırılarını çok yönlü olarak arttırdı. Bu saldırıların son aşaması demokrasimizi ve halk iradesini hedef alan 19 Mart darbesidir. 18 Mart günü Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. 19 Mart’ta gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği gün tutuklandı" dedi.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Özel, iktidarın tüm baskılarına rağmen halkın demokratik tepkisini sürdürdüğünü hatırlatarak mücadelelerini işaret etti ve "Siyasi tarihimizde demokrasiye dönük en ağır saldırılardan biri yaşanmaktadır. Ancak on milyonlarca yurttaşımız bu baskılara rağmen demokrasiye ve iradesine sahip çıkmaktadır. 19 Mart'tan bu yana İstanbul, İstanbul'un ilçelerinde ve diğer illerimizde toplam 29 miting yaptık. Halkımızla birlikte haksızlıklara karşı her çarşamba ve her hafta sonu tepki göstermeyi sürdürüyoruz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de yönetimin daha da otoriterleştiğini belirten CHP lideri, "Kardeş partimiz SPD'nin bizlere gösterdiği dayanışmayı çok değerli buluyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türkiye'de demokrasiye en güçlü şekilde sahip çıkan on milyonlarca yurttaşla demokrasi dayanışmasıdır aynı zamanda" dedi.

'UMUTLUYUZ ÇÜNKÜ HERKES DİRENİYOR'

Son olarak umutlu olduklarını da vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Dünyanın demokratik güçleri, sosyal demokrat partileri arasındaki dayanışma, sağ popülistlerin arasındaki dayanışmadan daha az olamaz, olmamalıdır. Değerli yoldaşlar, biz bu zor koşullarda bile umutluyuz. Çünkü hem haklıyız hem de güçlüyüz. Umutluyuz. Çünkü artık Türkiye'de demokratik güçler yükseliştedir. Bunun liderliğini de partimiz yapmaktadır. Umutluyuz. Çünkü halkımız demokrasi talebini daha da yüksek sesle dile getirmektedir. Umutluyuz. Çünkü gençlerimiz, işçilerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız iktidarın bütün yıldırma ve korkutma pratiklerine rağmen sokakta ve direnmektedir."

