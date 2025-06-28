DEM Parti'den ABD'de Kritik Temaslar

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DEM Parti’nin Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Demokratik Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ve Diyarbakır milletvekili Ceylan Akça, ABD’de 22-28 Haziran tarihleri arasında birçok temasta bulundu.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal’a nezaket ziyaretinde bulunan heyet,

Heyetimiz ayrıca, Middle East Institute (MEI) ev sahipliğinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısına da katıldı. Heyet, toplantıda Türkiye, İran ve Suriye’ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişi yaptı.

ABD Senatosundan bazı üyelerle ve Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle de görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, Washington’daki baz basın kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerle de bir araya gelerek, DEM Parti’nin birçok meseleye yaklaşımlarını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi