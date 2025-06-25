NATO Zirvesi'nde Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti ile Görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey’de NATO Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Lahey zirvemizin öne çıkan sonucu kamuoyunca da yakından takip edildiği üzere müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasıydı. Konsey oturumunda savunma harcamalarımızı 10 yıllık sürede gayri safi yurt içi hasılalarımızın yüzde 5'i düzeyine çıkarmayı kararlaştırdık. Alınan bu karar NATO açısından bir zaruret teşkil ediyor. Terörizm tehdidinden en fazla zarar gören, bölgemizdeki birçok krizden doğrudan etkilenen müttefikiz. Ülkemizi tüm bu krizlerin, sıcak çatışmaların ve gerilimlerin uzağında tutmaya gayret ediyoruz. Caydırıcılığımızın artırılmasına ve savunmamızın güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Türk savunma sanayiinin son yıllarda yaptığı büyük atılım dünyada parmakla gösterilmektedir. Silahlı ve silahsız, insansız hava araçları başta olmak üzere birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz. Savunma harcamalarımız hali hazırda önceki zirvelerin hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üstüdür. İnovasyona ayırdığımız kaynaklar ve uluslararası çabalarımız hayretinde yüzde 5'i yakalamaya en yakın ülkelerdeniz.

Birçok müttefikin tehdit ve sınamalar karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmek konusunda bizimle aynı çizgiye gelmesini doğru buluyorum. Elbette sadece savunma harcamalarını artırarak ittifakın etkinliğinin geliştirilmesi mümkün değil. Müttefikler arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğinin samimiyetle tesis edilmesi de gerekiyor. Bu minvalde ilk olarak müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerindeki ticari engellerin kaldırılmasının ittifak belgelerine yansıtılmasına öncülük ettik. Bunun tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini ümit ediyoruz.

Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik alanındaki girişimlerinin NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğinin altını çizdim. Üye olmayan müttefiklerin Birliğin (AB) savunma sanayii girişimlerine tam olarak dahil edilmesinin tüm Avrupa'nın menfaatine olacağını vurguladım. Temennimiz bu kuşatıcı yaklaşımın kıta geneline hakim olmasıdır. NATO Genel Sekreteri'nin Teksas'tan Ankara'ya savunma sanayiinin gelişimini esas alan yaklaşımı bu bakımdan fevkalade değerlidir.

İttifakın terörizmle mücadeledeki rolünü öne çıkaran müttefiklerin başında geliyoruz. Nitekim terörizm NATO'ya yönelik güncel iki temel tehditten biri olarak kayda geçirilmiştir. Bu defa Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılabileceğini vurguladık. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONA ERMELİ'

Ukrayna ve Rusya'da yıkım ve can kayıpları giderek artıyor. Biz savaşın adil bir barışla sonlandırılması için yoğun çabamızı sürdürüyoruz. İstanbul'da arabuluculuğa başladık. Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. Savaşın en kısa sürede neticelendirilmesi umudumu koruyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz.

'VİCDAN SAHİBİ HİÇBİR İNSAN...'

İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi, insani felakete dönüşmüş durumda. Vicdan sahibi hiçbir insan böyle bir vahşete sessiz kalamaz. Uluslararası toplumun ilgili kurumların İsrail'in durdurmakta yetersiz kaldığını görüyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail, ihlallerine her gün yenisini ekliyor. İsrail bölgeyi istikrarsız hale getirerek kendi halkının güvenliğini sağlayamaz. Bölgedeki tüm ülkeler gibi İsrail'in de güvenliği komşularının istikrarından, huzurundan ve refahından geçmektedir.

'ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

En son askeri tırmanma bölgemizi çok ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Krizin ilk anından itibaren yoğun diplomasi trafiği yürüttük. İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz, savaşla, yıkımla hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle doludur. Ateşkesin kalıcı sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. ABD Başkanı Trump'ın gayretiyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Dostum Trump'ın çağrısına tarafların koşulsuz uymasını bekliyoruz.

2026 NATO ZİRVESİ TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Zirve kapsamında birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdim. Bu kapsamda sırasıyla ABD Başkanı, Almanya Şansölyesi, Birleşik Krallık Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Hollanda Başbakanı, Romanya Cumhurbaşkanı'nın aralarında olduğu pekçok liderle bir araya geldim. Temaslarımda müttefiklerimizle ikili ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını hem de zirve gündemini ele aldık. Ülkemizin önümüzdeki sene NATO zirvesine ev sahipliği yapma önerisi de zirvemizde neticeye bağlandı. Gelecek yıl müttefiklerimizi Türkiye'de ağırlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

'F-35 KONUSUNDA TRUMP'IN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede S-400'ü konuşmadık. O gündemimizde değildi. O iş bitmiş bir iş. F-35 konusunu görüştük. F-35 konusunda 1 milyar 300-400 milyon dolar ödeme yaptık ve F-35'leri alma noktasında Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞECEK

Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımla Cumhurbaşkanları olarak bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda gayet iyi gidiyor. Parlamentoda güçlü bir potansiyele sahipler. Randevu istediler, ben de rahmetli Sırrı Süreyya ile birlikte Pervin Hanım'ı kabul ettim. Cumhurbaşkanlığı'nda arkadaşlarımla birlikte kendileriyle görüştük. Zannediyorum şimdi yine bir randevu talepleri var, bu randevu taleplerini de yakın zamanda gerçekleştireceğiz, kendileriyle görüşmelerimizi yapacağız. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Benim ülkemde hepimiz biriz ve ülkemin bütünlüğünü de korumak benim görevimdir. Bunu da en güzel şekilde sürdüreceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi