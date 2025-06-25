Beton Mikseri Otomobile Çarptı! Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Muğla'da çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, beton mikserinin otomobile arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beton Mikseri Otomobile Çarptı! Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı
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Kaza, saat 15.00 civarında Muğla Çevre Yolu’nda gerçekleşti. Aydın yönüne doğru seyir halinde olan Hakan B. yönetimindeki 48 G 81089 plakalı beton mikseri, önünde ilerleyen Alper Arslan’ın kullandığı 48 AOY 953 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Alper Arslan, eşi Ayşegül Arslan ve çocukları Almila ile Alya Arslan araçta sıkıştı.

Beton Mikseri Otomobile Çarptı! Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sıkışan aile üyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocukların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Kaza sonrası mikser sürücüsü Hakan B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Muğla Trafik kazası
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