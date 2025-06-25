Sapanca’da Gizli Kamera Olayının Yaşandığı Bungalov Kaldırıldı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, nisan ayında bungalov kiralayan aile, işletmede lamba içine yerleştirilmiş gizli kamera buldu. Ailenin şikayeti üzerine konu yargıya taşındı, 2 işletmeci çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bungalov ile ilgili yıkım kararı çıkması üzerine, 2 bungalovun yaklaşık 15 gün önce işletmecilerin görevlendirdiği 4 kişi tarafından söküldüğü öğrenildi. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin, "Yaşanan bu münferit olay, Sapanca’daki yüzlerce işletmeyi temsil etmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA