Doğaseverler 'Erzurum'un İncisi'ne Akın Etti

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Haziran ayının bitmesine günler kala karın beyazı ve doğanın yeşil tonlarıyla muhteşem bir görsel şölen oluşturan Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Yedigöller bölgesi, doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.

İspir ilçesi sınırlarında, Kaçkar Dağları'nın güneybatısında ve Verçenik Dağları üzerinde yaklaşık 3 bin 200 metre rakımda yer alan Yedigöller, etkileyici güzelliğe sahip buzul göllerinden oluşuyor.

Erzurum-Rize sınır hattında, Moryayla ve Yedigöl Mahalleleri civarında konumlanan bu eşsiz doğa harikası, bazıları küçük çaplı olmakla birlikte toplam 10 gölden meydana geliyor. Göllerin derinliği 10 ila 70 metre arasında değişirken bu göllerden ikisinde kırmızı benekli alabalık yaşıyor.

Bölgeye adını veren Yedigöl; Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır Gölü adları ile biliniyor. Bu göllerde biriken sular Yedigöl Deresi vasıtasıyla Salaçur Vadisi'ni geçerek Çoruh Nehri'ne ulaşıyor.

Kaynak: AA