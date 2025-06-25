Amasya'da Ev Yangını, Küle Döndü
Amasya’da bir köyde tek katlı kerpiç ev çıkan yangında küle döndü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Amasya’da bir köyde tek katlı kerpiç ev çıkan yangında küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Ovasaray köyünde Hamit Çıtır’a ait tek katlı kerpiç evde başlayan yangında alevler kısa sürede yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine köye il merkezinden itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler vatandaşların ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. İçinde kimsenin yaşamadığı evde çıkan yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: AA