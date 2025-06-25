Amasya'da Ev Yangını, Küle Döndü

Amasya’da bir köyde tek katlı kerpiç ev çıkan yangında küle döndü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da Ev Yangını, Küle Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amasya’da bir köyde tek katlı kerpiç ev çıkan yangında küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Ovasaray köyünde Hamit Çıtır’a ait tek katlı kerpiç evde başlayan yangında alevler kısa sürede yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine köye il merkezinden itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler vatandaşların ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. İçinde kimsenin yaşamadığı evde çıkan yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: AA

1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız 1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız
Dizi Oyuncusuna Trafikte Dehşeti Yaşattılar! 'Araya Girmeselerdi Öldüreceklerdi' Dizi Oyuncusuna Trafikte Dehşeti Yaşattılar! 'Araya Girmeselerdi Öldüreceklerdi'
Saat 00.00'a Kadar 'Keşke Şunu Dileseydim' Diyecek Burçlar Belli Oldu Saat 00.00'a Kadar 'Keşke Şunu Dileseydim' Diyecek Burçlar Belli Oldu
Bu Kadarına da Pes! Hamile Olduğunu Öğrendi, Sevinci Kursağında Kaldı, İşyerinde Skandalı Yaşadı: 'Sana Sevişmek Yok Demedim mi?' Hamile Olduğunu Öğrendi, Sevinci Kursağında Kaldı, İşyerinde Skandalı Yaşadı
ÇOK OKUNANLAR
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti
Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar! 1 Tanesini Bile Servete Satıyorlar Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar