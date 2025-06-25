Bu Kadarına da Pes! Hamile Olduğunu Öğrendi, Sevinci Kursağında Kaldı, İşyerinde Skandalı Yaşadı: 'Sana Sevişmek Yok Demedim mi?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Özel Derince Diyaliz Merkezi’nde danışma personeli olarak çalışan Gamze Sima Şimşek, hamile olduğunu öğrendikten sonra iş yerinde mobbinge maruz kaldığını iddia etti. 24 Haziran 2025’te özel bir hastanede yaptırdığı testle hamileliğini öğrenen Şimşek, bu haberi iş yerine bildirdiğinde yöneticiler tarafından istifaya zorlandığını belirtti. Şimşek’in eşi Soner Şimşek (27), yaşananları kamuoyuyla paylaşarak hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

'HAMİLELİK YÜZ KIZARTICI SUÇ MU?'

Soner Şimşek, eşinin 3 ay önce işe başladığını ve hamilelik haberinin ardından sorumlu hemşire tarafından “İstifanı Özer Bey’e ver” mesajıyla karşılaştığını aktardı. Şimşek, “Eşim istifa etmeyi reddedince, ‘Çıkış veremeyiz, hamilelikten çıkış yok’ dediler. Hamilelik suç mu? Mobbing uygulayarak zorla istifasını yazdırdılar. Elimizde konuşmalar var, sorumlu hemşirenin ‘Konuşma, bunu seninle konuşmuştuk’ dediği açıkça ortada” dedi.

'SEVİŞMEK YOK DEMEDİM Mİ?'

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından hastane yetkililerinin Gamze Şimşek’e, “3 ay burada ekmek yedin, neden böyle yaptın?” diyerek baskı yaptığını belirten Soner Şimşek, bir yetkilinin eşine, “Ben sana sevişmek yok demedim mi? Neden hamile kaldın?” şeklinde iğrenç ve saygısız bir üslupla konuştuğunu iddia etti. Ayrıca, hastanenin eşine “Başka hastaların yerine imza attın” iftirasıyla dava açma tehdidinde bulunduğunu, ancak bunun asılsız olduğunu savundu.

'SÖZLEŞME VEYA HAMİLELİK YASAĞI DAYATILMADI'

Soner Şimşek, eşinin işe alınırken hamile kalmamaya yönelik herhangi bir sözleşme veya dayatma ile karşılaşmadığını vurguladı. “Devlet çocuk sahibi olmayı teşvik ederken, bu kurumun hamile bir kadına böyle davranması saygısızlık. Paranın peşinde değiliz, mağduriyetimizi dile getiriyoruz” dedi.

'BAŞKA KADINLAR MAĞDUR OLMASIN'

Şimşek, sosyal medyada olayın duyulmasının ardından birçok kadının benzer şekilde hamilelik nedeniyle işten çıkarıldığını veya mobbinge maruz kaldığını öğrendiklerini belirtti. “Devletin bu özel kurumlara yaptırım uygulaması gerek. Biz mağdur olduk, başka çiftler olmasın,” diyen Şimşek, eşinin daha önce düşük yaptığını ve bu olayın psikolojik olarak büyük bir yıkım yarattığını ifade etti. “Sevincimiz kursağımızda kaldı” diyerek sözlerini tamamladı.

Gamze Sima Şimşek, yaşadığı mobbing ve istifaya zorlanma nedeniyle hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Olay, özel sektörde hamile kadınlara yönelik tutumlar ve iş yerinde mobbing tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: İHA