Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Çanakkale–Lapseki karayolunda meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir sürücünün kullandığı otomobil, iddiaya göre polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisle yaşanan kovalamaca sırasında araç, Kangırlı sapağında ters yöne girdi. Kontrolden çıkan otomobil, bu sırada Lapseki yönünden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan kişilere müdahale etti.

5 CAN KAYBI

Meydana gelen feci kazada iki otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA-İHA