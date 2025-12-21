Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı sürecinde ikinci toplantı tamamlandı. Ancak iki toplantıdan da net bir rakam çıkmaması, beklentileri üçüncü toplantıya taşıdı. Asgari ücretin 2026 yılında alacağı şekil, önümüzdeki günlerde netleşecek.

İKİNCİ TOPLANTIDAN DA RAKAM ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık’ta ikinci kez bir araya geldi. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmadı. Toplantıda hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsilen TİSK yer aldı.

Görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri tarafından enflasyon ve ekonomik görünüme ilişkin veri ve raporlar paylaşıldı. Bu veriler ışığında, olası zam senaryoları masaya yatırılırken, toplantıdan asgari ücret artışına dair herhangi bir rakam açıklanmadı.

GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Asgari ücret zammı için kritik aşama olarak görülen üçüncü toplantının tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Kulislerde, komisyonun önümüzdeki hafta yeniden toplanmasının beklendiği konuşuluyor.

Bu toplantıda asgari ücret zammına ilişkin somut bir rakamın ortaya çıkması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Eğer yine uzlaşma sağlanamazsa, komisyonun dördüncü kez toplanarak kararı netleştirmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık’a kadar açıklanması öngörülüyor.

ZAM SENARYOLARI MASADA

Asgari ücret artışına ilişkin senaryolar yüzde 20 ile yüzde 30’un üzerinde değişen oranlar arasında şekilleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31 civarında açıklaması dikkat çekiyor. Bu oranda bir artış yapılması durumunda asgari ücretin net 28 bin 956 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Zam oranının yüzde 32 olması halinde ise asgari ücretin 29 bin 177 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MESAJI BEKLENTİLERİ ARTIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere yönelik çağrısı da sürece dair beklentileri yükseltti. Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "İşverenler de elini taşın altına koymalı" diyerek TİSK’e mesaj vermişti.

Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok” ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Basında yer alan kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Ankara’da asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında bir seviyede belirlenebileceği konuşuluyor.

Öte yandan Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31,17 olarak açıklandı. Bu oran dikkate alınarak yapılacak bir zamla asgari ücretin yaklaşık 28 bin 993 TL’ye yükselmesi gündeme gelebilir.

