Yeni Yılda Hayat Değişiyor! Vergi, Araç ve Üretimde Köklü Değişiklikler

Yeni yıl ile birlikte tüketicilerden esnafa, şirketlerden amatör balıkçılara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren çok sayıda yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. İthal ürün denetimlerinden vergi uygulamalarına, araç satışlarından yerli üretime kadar birçok alanda önemli değişiklikler yapılacak.

İTHAL OYUNCAKLARA KAPSAMLI DENETİM

1 Ocak 2026 itibarıyla ithal oyuncaklarda sıkı denetim dönemi başlıyor. Ürün üzerinde imalatçı veya ithalatçı bilgisi, kayıtlı marka ya da adres bilgisi bulunmayan oyuncakların ülkeye girişine izin verilmeyecek. Eksik bilgi tespit edilen ürünler doğrudan reddedilecek.

YENİ ŞİRKETLER DİJİTAL DEFTER TUTACAK

Yeni kurulacak şirketler için Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) zorunlu hâle getirildi. Buna göre, ticaret siciline yeni tescil edilecek tüm şirketler pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini artık yalnızca dijital ortamda tutacak.

ARAÇ ALIM SATIMINDA UYGULAMALAR DEĞİŞİYOR

İkinci el araç satışında uygulanan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralı ile ilan kısıtlaması, uzatma kararı alınmaması durumunda yılbaşında sona erecek. Öte yandan noter işlemlerinde yeni bir harç uygulaması başlayacak. Sıfır araçların ilk tescili ile ikinci el araçların satış ve devir işlemlerinde, satış bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Bu tutar 1.000 liradan az olamayacak.

BASİT USUL VERGİLENDİRMEDE YENİ DÜZENLEME

30 büyükşehirde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs işletmecileri artık gerçek usulde vergilendirilecek. Böylece büyükşehirler arasında uygulama birliği sağlanacak. Nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerde faaliyet gösteren mükellefler ise basit usulden yararlanmaya devam edecek. Gerçek usule geçen mükelleflerin defter ve beyanname işlemleri, Defter Beyan Sistemi üzerinden meslek odaları ve birlikler tarafından da yürütülebilecek.

HARÇLAR VE PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI ARTIYOR

Özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden ve taşınmaz ticareti yapanlar ile ticari hava yolu ve genel havacılık ruhsatları için yıllık harç uygulaması başlatılacak. Ayrıca prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltilecek.

RAPOR ZORUNLULUĞU GELİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli katkı oranı yüzde 51’in altında olan ürünler için “yerli katkı oranı raporu” hazırlanmasını zorunlu kılacak. Yazılım ürünleri ise bakanlık tarafından verilen “teknolojik ürün belgesi”ne sahip olmaları durumunda yerli malı belgesi alabilecek ve bu ürünlerin yerli katkı oranı yüzde 100 kabul edilecek.

AMATÖR BALIKÇILARA BELGE ŞARTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında, su altı tüfeğiyle avlanan amatör balıkçılar için yeni bir belge şartı getirildi. Dalma yöntemiyle avlandığını belgeleyen “Amatör Balıkçı Belgesi”nin alınması zorunlu olacak.



