Sadettin Saran’ın Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a ait villada gerçekleştirilen aramaların ardından villada görevli bekçi H.D. gözaltına alındı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran’ın, Ayvacık’a bağlı Kuruoba Köyü’ndeki villasına jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalardan sonra villanın bekçisi H.D. gözaltına alınırken, ifadesinin İstanbul’da alınacağı bildirildi.
Kaynak: DHA
