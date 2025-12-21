Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! ‘Kasım İndirimlerine’ Ceza Yağdı

Ticaret Bakanlığı, kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında, mevzuata aykırı bulunan reklam ve uygulamalara 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! ‘Kasım İndirimlerine’ Ceza Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'Efsane Kasım' ve 'Şahane Cuma' gibi isimlerle anılan ve tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği indirim dönemleri öncesinde; vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsediği belirtildi. Bu kapsamda, kasım ayı başlamadan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusu ile hem tüketicilerin indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirildiği, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulduğu hatırlatıldı.

57 DOSYA İÇİN DURDURMA VE 16 DOSYA İÇİN ERİŞİM ENGELİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun aralık ayı gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümünün, bu döneme yönelik incelemelerden oluştuğu ifade edilerek, "Yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, kasım ayı kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyalar da, öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam etmektedir. İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikayetleri titizlikle değerlendirilmiş; bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlanmış, bu dosyalardan 93'ü mevzuata aykırı bulunmuş, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla; 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir."

Yeni Yılda Hayat Değişiyor! Vergi, Araç ve Üretimde Köklü DeğişikliklerYeni Yılda Hayat Değişiyor! Vergi, Araç ve Üretimde Köklü DeğişikliklerEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Ticaret Bakanlığı İndirim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Yeni Yılda Hayat Değişiyor! Vergi, Araç ve Üretimde Köklü Değişiklikler Yeni Yılda Hayat Değişiyor! Vergi, Araç ve Üretimde Köklü Değişiklikler
TOKİ Yüzyılın Konut Projesi’nde Kura Heyecanı! Geri Sayım Başladı TOKİ Yüzyılın Konut Projesi’nde Kura Heyecanı! Geri Sayım Başladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı
6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı
Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu
Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda
Sadettin Saran’ın Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı Sadettin Saran’ın Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı