Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güney ilçeleri, Konya’nın kuzey ve batı bölümleri ile Erzurum’un batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklığı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın ise çoğunlukla güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor.

MARMARA

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğu kesimleri, Tekirdağ çevresi ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Bursa: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak

Çanakkale: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu havanın hâkim olacağı bölgede İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla’da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. İç kesimlerde pus, sis, buzlanma ve don riski bulunuyor.

Afyonkarahisar: 7°C – Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

Denizli: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 17°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

Muğla: 12°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli

AKDENİZ

Bölgenin genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken batı kesimlerde bulutluluk artacak. Batı Akdeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Antalya çevresinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. İç kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

Adana: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ihtimali

Hatay: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 9°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ankara ve Eskişehir’in güneyi ile Konya’nın kuzey ve batı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde pus, sis, buzlanma ve don riski bulunuyor.

Ankara: 8°C – Sabah saatlerinde güney ilçeleri yağışlı

Eskişehir: 7°C – Sabah saatlerinde güney ilçeleri yağışlı

Kayseri: 9°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Konya: 6°C – Sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu başlayan hava, zamanla batı kesimlerde çok bulutlu hale gelecek. Gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerde sis ve buzlanma görülebilir.

Bolu: 7°C – Gece saatlerinde yağmurlu

Düzce: 11°C – Gece saatlerinde yağmurlu

Sinop: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 12°C – Gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken iç kesimlerde pus, sis ve don olayı görülebilir.

Amasya: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu hava zamanla kuzey kesimlerde çok bulutlu hale gelecek. Gece saatlerinde Erzincan, Tunceli ve Erzurum’un batısında yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis görülebilir.

Erzurum: 5°C – Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur

Kars: 3°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 9°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 8°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Kuzey kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.

Batman: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 9°C – Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi