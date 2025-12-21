Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki otomobilde Veysel Ç. ile Eylül K.’nin cansız bedenleri bulundu. İki gencin vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlandı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu
Olay, akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) hayatını kaybettiği belirledi. Vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanan gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştıran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

