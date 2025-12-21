Kırıkkale’de Silahlı ve Bıçaklı Kavga! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobilde bulunan O.D. (29), Y.K.K. (21) ve Y.Ö. (21), iddiaya göre aralarında husumet bulunan bir grubun hedefi oldu. M.D. (29), T.C. (21), Y.K. (21), M.D. (17), M.K. (23), H.M.C. (23), U.K. (18) ve A.A.U.’nun iki araçla yanlarına gelmesinin ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan arbede sırasında O.D. tüfekten çıkan saçmalarla, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp edilerek yaralandı. Şüphelilerden H.M.C., U.K. ve A.A.U. olay yerinden araçla kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerden M.D., T.C., Y.K., M.D. ve M.K. kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca fişeği, tabanca fişeği, 2 av tüfeği kartuşu ile 4 adet sentetik hap ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA