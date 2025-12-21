Kırıkkale’de Silahlı ve Bıçaklı Kavga! Yaralılar Var

Kırıkkale’de iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kırıkkale’de Silahlı ve Bıçaklı Kavga! Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobilde bulunan O.D. (29), Y.K.K. (21) ve Y.Ö. (21), iddiaya göre aralarında husumet bulunan bir grubun hedefi oldu. M.D. (29), T.C. (21), Y.K. (21), M.D. (17), M.K. (23), H.M.C. (23), U.K. (18) ve A.A.U.’nun iki araçla yanlarına gelmesinin ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kırıkkale’de Silahlı ve Bıçaklı Kavga! Yaralılar Var - Resim : 1

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan arbede sırasında O.D. tüfekten çıkan saçmalarla, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp edilerek yaralandı. Şüphelilerden H.M.C., U.K. ve A.A.U. olay yerinden araçla kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kırıkkale’de Silahlı ve Bıçaklı Kavga! Yaralılar Var - Resim : 2

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerden M.D., T.C., Y.K., M.D. ve M.K. kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca fişeği, tabanca fişeği, 2 av tüfeği kartuşu ile 4 adet sentetik hap ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kırıkkale
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı
Sadettin Saran’ın Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı Sadettin Saran’ın Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı
Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı
Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Kuvvetli Sağanak Kapıda
Sadettin Saran’ın Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı Sadettin Saran’ın Villasının Bekçisi Gözaltına Alındı
Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu Mezarlıkta Sır Ölüm! İki Gencin Cansız Bedeni Bulundu