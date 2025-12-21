6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin en zengin isimlerinden olan ancak ardından borç batağına düşen Gary Winnick’in yaşam yolculuğu ABD basınında gündem oldu. 1990’ların sonunda Winnick, Los Angeles sosyetesinin en önde gelen isimlerinden biriydi. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile yakın ilişkiler kuran, büyük bağılarda bulunan ve kısa süre sonra ülke tarihinin en pahalı evini satın alan Winnick'in uzun yıllardır yanında çalışan hizmetçisinin bile milyoner olduğunu söyleniyordu.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre; Winnick'in kurucusu olduğu telekom şirketi Global Crossing, dünya çapında deniz altı fiber optik kablolar döşeme girişimiyle onu iki yıldan kısa sürede milyarder yaptı. Serveti 6,2 milyar dolara ulaşan Winnick, Los Angeles Business Journal tarafından kentin en zengin kişisi ilan edildi. Yükselişi, John D. Rockefeller ve Bill Gates’ten bile daha hızlıydı.

BORÇ BATAĞINDAYMIŞ

Ancak Winnick’in 2023 yılında 76 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Gösterişli yaşamına rağmen Winnick’in iflas ettiği ve derin bir borç içinde olduğu ortaya çıktı. Bel Air’deki efsanevi Casa Encantada malikanesi, Malibu’daki sahil evi, New York’taki lüks dairesi ve paha biçilemez sanat koleksiyonu dahil olmak üzere neredeyse tüm varlıklarını büyük bir kredi için teminat gösterdiği tespit edildi.

79 yaşındaki eşi Karen Winnick, bugün mülkler, sanat eserlerini ve mücevherlerini kaybetmemek için hukuk mücadelesi verirken, yaşananlar Los Angeles sosyetesi ve çiftin yakın arkadaşları arasında büyük şok yarattı. Ailenin dostlarından Lori Hyland, “Bu servetin nasıl bu kadar kötü yönetildiğini anlamak mümkün değil” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi