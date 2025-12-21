6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı

Bir dönem Los Angeles’ın en zengin ismi olan ve hizmetçisinin dahi milyoner olduğu Gary Winnick’in servetinin eridiği ve ailesine çok büyük bir borç bıraktığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin en zengin isimlerinden olan ancak ardından borç batağına düşen Gary Winnick’in yaşam yolculuğu ABD basınında gündem oldu. 1990’ların sonunda Winnick, Los Angeles sosyetesinin en önde gelen isimlerinden biriydi. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile yakın ilişkiler kuran, büyük bağılarda bulunan ve kısa süre sonra ülke tarihinin en pahalı evini satın alan Winnick'in uzun yıllardır yanında çalışan hizmetçisinin bile milyoner olduğunu söyleniyordu.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre; Winnick'in kurucusu olduğu telekom şirketi Global Crossing, dünya çapında deniz altı fiber optik kablolar döşeme girişimiyle onu iki yıldan kısa sürede milyarder yaptı. Serveti 6,2 milyar dolara ulaşan Winnick, Los Angeles Business Journal tarafından kentin en zengin kişisi ilan edildi. Yükselişi, John D. Rockefeller ve Bill Gates’ten bile daha hızlıydı.

6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı - Resim : 1

BORÇ BATAĞINDAYMIŞ

Ancak Winnick’in 2023 yılında 76 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Gösterişli yaşamına rağmen Winnick’in iflas ettiği ve derin bir borç içinde olduğu ortaya çıktı. Bel Air’deki efsanevi Casa Encantada malikanesi, Malibu’daki sahil evi, New York’taki lüks dairesi ve paha biçilemez sanat koleksiyonu dahil olmak üzere neredeyse tüm varlıklarını büyük bir kredi için teminat gösterdiği tespit edildi.

79 yaşındaki eşi Karen Winnick, bugün mülkler, sanat eserlerini ve mücevherlerini kaybetmemek için hukuk mücadelesi verirken, yaşananlar Los Angeles sosyetesi ve çiftin yakın arkadaşları arasında büyük şok yarattı. Ailenin dostlarından Lori Hyland, “Bu servetin nasıl bu kadar kötü yönetildiğini anlamak mümkün değil” dedi.

Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına KaptırdıRakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına KaptırdıGüncel
Türkiye’nin En Zengin İş İnsanı Gerçeği Açıkladı! Ülker Grubu, İngiltere’ye mi Taşındı?Türkiye’nin En Zengin İş İnsanı Gerçeği Açıkladı! Ülker Grubu, İngiltere’ye mi Taşındı?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Zengin ABD
Son Güncelleme:
Güllü'nün Kızı Tuğyan Cezaevinden Konuştu: 'Sultan'dan Asla Beklemezdim' Güllü'nün Kızı Tuğyan Cezaevinden Konuştu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Yeşilay'dan 'Uyuşturucu Haberlerinde Normalleştirme Tehlikesi' Uyarısı Yeşilay'dan 'Uyuşturucu Haberleri' Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
6 Milyar Dolarlık Serveti Vardı, Hizmetçisi Bile Milyonerdi... Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı Şoke Eden Bir İflas Öyküsü! Her Şey Ölünce Ortaya Çıktı
Bakan Fidan 'Gazze' Toplantısını Anlattı: 'Tartışmalarımız Oldu' Bakan Fidan 'Gazze' Toplantısını Anlattı
Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz... Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti
Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçiyordu... Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Açıkladı Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek?