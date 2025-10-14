Türkiye’nin En Zengin İş İnsanı Gerçeği Açıkladı! Ülker Grubu, İngiltere’ye mi Taşındı?

5.4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanı olan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, “Ülker Grubu İngiltere’ye taşındı” iddialarına yanıt verdi. Ülker, iddiaların asılsız olduğunu belirterek “Anamın evinde oturuyorum, Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur. Dünyanın her yerinde de böyledir” diye konuştu.

2025 Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde 5.4 milyar dolarlık servetiyle zirvede yer alan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ekonomi Gazetesi yazarı Sadi Özdemir’e konuşan Ülker, Londra’da ev aldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker

"ANAMIN EVİNDE OTURUYORUM"

İddiaların nasıl ve kim tarafından ortaya atıldığını anlamlandıramadığını belirten Ülker başka bir yer evi olmadığını belirterek “Aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz” dedi.

Yurt dışı iddialarını yalanladı

"PARALARI ALDI GİTTİ DİYORLAR"

“Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur” diye konuşan Ülker, Godiva’yı alma süreçlerine ilişkin de konuştu.

Ülker, bu süreçte yurt dışından 12 yıl vadeli dolar bazında faiz yüzde 2,5 oranında kredi aldığını vurguladı.

Ülker, kendisine ‘Godiva’yı İsraillilere satmışsın, sosyal medyada gördüm’ eleştirileri geldiğini belirterek bu iddianın da asılsız olduğunu söyledi.

İskoçya’da dünyanın ilk bisküvi fabrikasını aldıklarını açıklayan Ülker, Ülker grubu altında 85 bin kişinin çalıştığını, 20 bin kişinin yurt dışında çalıştığını belirtti.

"İNGİLTERE'YE Mİ TAŞINDI?

Ülker “Ülker Grubu, İngiltere’ye taşındı, bütün şeyleri oraya götürdü” iddialarını da net bir dille yalanladı. Ülker “Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur. Dünyanın her yerinde de böyledir” dedi.

Kaynak: Ekonomi gazetesi

