Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10'da Sürpriz İsimler

2025 Türkiye'nin en zengin isimleri listesi açıklandı, zirvedeki isim yine değişmedi. Zirvede 5.4 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker yer aldı. Listede yer alan diğer isimler kimler? İşte detaylar…

Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı. 2025 listesinde, tanıdık yüzler liderliği korurken bazı yeni dengeleri de oluştu.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Listenin zirvesinde bu yıl da değişiklik yaşanmadı. Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5.4 milyar dolarlık servetiyle bir kez daha "Türkiye’nin en zengin kişisi" unvanını elinde tuttu.

Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler - Resim : 1
Murat Ülker — 5.5 milyar dolarlık servet

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KİM OLDU?

İnşaat ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla adından söz ettiren Şaban Cemil Kazancı, servetini 4.5 milyar dolara çıkararak listenin ikinci sırasına yükseldi. Üçüncü sırada ise Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak, 3 milyar dolarlık varlığıyla yer aldı.

Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler - Resim : 2

Şaban Cemil Kazancı — 4.3 milyar dolarlık servet

İPEK KIRAÇ DA LİSTEDE

Kadın milyarderler de dikkat çekti. Koç Holding hissedarı İpek Kıraç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sıraya yerleşti. Onu, aynı servetle Enka İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara izledi.

Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler - Resim : 3
İpek Kıraç — 3.2 milyar dolarlık servet

Koç Ailesi listede yerini aldı. Semahat Sevim Arsel 2.7 milyar dolar ve Rahmi Koç 2.4 milyar dolar ile ilk 10’da yer aldı. Ayrıca Doğuş Grubu’ndan Ferit Şahenk 2.6 milyar dolar, kız kardeşi Filiz Şahenk 2.4 milyar dolarlık servetleriyle listede dikkat çeken isimler arasında oldu.

Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler - Resim : 4

Semahat Sevim Arsel — 3.1 milyar dolarlık servet

ABD merkezli Chobani markasıyla global başarı yakalayan girişimci Hamdi Ulukaya, 2.2 milyar dolarlık servetiyle ilk 10’u tamamladı.

Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler - Resim : 5

Erman Ilıcak — 3.1 milyar dolarlık servet

