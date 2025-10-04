Ruslar ve Araplar Buna Bayılıyor! Kapış Kapış Ülkelerine Götürüyor: 25 Çeşidiyle Rekor Satış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte turşu sezonu başladı. Üreticiler ve perakendeciler, hem iç piyasada hem de yurt dışında artan talep nedeniyle yoğun bir döneme girdi. Özellikle biber, salatalık ve lahana turşuları vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alırken, yabancı turistlerin de Türk turşusuna ilgisi her geçen gün artıyor.

KIŞ GELDİ, TURŞU SEZONU AÇILDI

Yaklaşık 10 yıldır sektörde faaliyet gösteren Tayfun Araz, satışlardan memnun olduklarını belirtti. Kış aylarında turşuya olan ilginin ciddi şekilde arttığını vurgulayan Araz, “Soğuk havalarla birlikte insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için probiyotik gıdalara yöneliyor. Turşu da bu dönemin vazgeçilmezi. Sezon yeni başladı ama her hafta satışlarımız katlanarak artıyor” dedi.

25 ÇEŞİT TURŞU RAFLARDA

Turşu tüketiminin her yıl eylül ayında yükselmeye başladığını ve nisan ayına kadar devam ettiğini söyleyen Araz, “Şu anda en çok biber, lahana, salatalık, sarımsak ve pancar turşusu satıyoruz. Toplamda 25’e yakın çeşidimiz var. Salatalık, patlıcan, acur, kırmızı ve yeşil domates, kelek, sarımsak, kırmızı lahana, soğan gibi ürünlerin de turşusunu yapıyoruz. Sadece biberin 5-6 farklı türü bulunuyor” ifadelerini kullandı.

YABANCILARDAN YOĞUN TALEP

Tayfun Araz, turşuya olan ilginin sadece yerli müşterilerle sınırlı kalmadığını da söyleyerek, “Bulunduğumuz bölge yabancı nüfus açısından oldukça yoğun. Özellikle Koreli müşterilerimiz ‘Kimchi’ tarzı ürünler istiyor. Onların damak zevkine uygun turşular da hazırlıyoruz.” dedi.

Yeni havalimanının açılmasıyla birlikte bölgenin adeta bir uluslararası geçiş noktası haline geldiğini belirten Araz, “Kuveytli, Katarlı, Japon, Güney Koreli ve Rus müşterilerimiz çok fazla. Mesela Ruslar kırmızı domates turşusuna adeta hayran. Araplar genelde salatalık ve fasulye turşusuna bayılıyor. Avrupa’dan gelen gurbetçiler ise özellikle lahana ve salatalık turşusunu paket paket ülkelerine götürüyor” diye konuştu.

Son dönemde Z kuşağı da turşuya ilgi göstermeye başladı.

YENİ NESİL DE TURŞUYA İLGİLİ

Turşunun Türk mutfağının köklü bir geleneği olduğunu hatırlatan Araz, son dönemde Z kuşağının da turşuya ilgi göstermeye başladığını belirtti. Araz, “Eskiden gençler turşuya çok sıcak bakmazdı ama artık doğal ve probiyotik gıdalara yönelim arttı. Yeni nesil de turşunun sağlıklı yapısını fark etti ve severek tüketiyor. Bu da bizi mutlu ediyor.” dedi. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, Türk turşusu sadece yerli sofralarda değil, dünyanın dört bir yanında da rağbet görmeye devam ediyor.

