Altın, Dolar, Borsa, Euro... Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

Ekim ayının ilk haftasında finans piyasalarında kazananlar ve kaybedenler belli oldu. Borsa haftayı düşüşle tamamlarken, en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Hem gram hem de çeyrek ve cumhuriyet altınında yükseliş dikkat çekti.

BORSA GERİLEDİ

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı yüzde 2,62 düşüşle 10.858,52 puandan kapattı. Hafta içinde en düşük 10.831, en yüksek 11.259 puan seviyeleri görüldü. Böylece borsa, ekim ayına zayıf bir başlangıç yaptı.

ALTIN ZİRVEDE

Ekim ayının ilk haftasında yatırım araçları arasında kazananlar ve kaybedenler belli oldu.

Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş, iç piyasaya da güçlü yansıdı.

•Gram altın haftayı yüzde 3,45 artışla 5.203,7 TL’den,

•Çeyrek altın yüzde 3,45 yükselişle 8.716 TL’den,

•Cumhuriyet altını ise yüzde 3,43 artışla 35.115 TL’den kapattı.

Altındaki bu artışla birlikte yatırımcıların yüzü yeniden güldü.

DÖVİZDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Hafta boyunca döviz kurlarında da hafif artışlar görüldü.

•ABD doları yüzde 0,28 artarak 41,68 TL’ye,

•Euro ise yüzde 0,78 yükselerek 49,00 TL’ye çıktı.

Döviz cephesindeki bu sınırlı yükseliş, yatırımcıların ilgisini altına yöneltti.

FONLARDA KARIŞIK SEYİR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,09 oranında değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,03 yükseliş kaydetti.

Kategorilere göre en çok kazandıran yatırım aracı ise yüzde 3,46 ile kıymetli maden fonları oldu.

Altın yatırımcısına kazandırırken, borsa haftayı kayıpla kapattı. Dövizdeki hafif yükseliş ve fon piyasalarındaki durağan görünüm, yatırımcıların yeni haftada yönünü yeniden değerli metallere çevirmesine neden oldu.

