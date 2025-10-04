Yeni Trafik Yasası Geliyor: Sürücüler Dikkat! Gizli Radarlar Gündemde, Cezalar Katlanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sürücüleri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler yolda. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif, radar sistemlerinden hız limitlerine, yaya geçitlerinden para cezalarına kadar pek çok yeniliği içeriyor.

RADAR UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM

Yeni düzenleme ile sürücüler artık gizli radarlar yerine devletin geliştirdiği “Radar Var” uygulaması üzerinden uyarılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, “tuzak radar” algısını ortadan kaldırmak hedefleniyor. Bu kapsamda hız sınırlarını bir anda düşüren 19 bin 46 trafik levhası da kaldırıldı.

Ayrıca birbirine çok yakın olan yaya geçitlerinin kapatılması, bunun yerine alt ve üst geçitlerin yapılması planlanıyor.

TRAFİK CEZALARI AĞIRLAŞIYOR

Yeni yasa teklifiyle trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanacak cezalar ciddi oranda artıyor.

•Telefonla konuşmak: 5 bin TL

•Emniyet kemeri takmamak: 2 bin 500 TL

•Kırmızı ışık ihlali: 5 bin TL

•Hız sınırını aşmak: 30 bin TL’ye kadar

•Ehliyetsiz araç kullanmak: 40 bin TL

•Ehliyeti iptal edilip araç kullanmak: 200 bin TL

•Drift yapmak: 140 bin TL

•Trafikte makas atmak: 180 bin TL

•Ambulansa yol vermemek: 46 bin TL

•Sahte plaka: 280 bin TL

•Alkollü araç kullanmak: 25 bin TL

Ölümlü ya da yaralanmalı kazadan kaçan sürücülere 46 bin TL para cezasının yanı sıra 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

İNATÇI TAKİP VE MAKAS ATANLARA AĞIR CEZA GELİYOR

Trafikte saldırı amaçlı olarak bir aracı ısrarla takip eden veya aracından inerek tehditte bulunan sürücülere 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyet iptali ve 30 gün trafikten men cezası verilecek.

Ayrıca, uzun yol sürücülerinin takograf veya hız sınırlayıcı cihaz kullanmaması durumunda 75 bin TL ceza kesilecek.

“DUR” İHTARINA UYMAYANA 200 BİN TL CEZA

Trafik denetimleri sırasında polis ya da zabıtanın “dur” ikazına rağmen kaçan sürücülere 200 bin TL para cezası uygulanacak. Bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek.

Geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz yere kullanan sürücüler de 46 bin TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte hem radar denetimleri hem de para cezaları daha caydırıcı hale gelirken, amaç trafikte can güvenliğini artırmak ve “ceza değil güvenlik” anlayışını ön plana çıkarmak olarak belirtiliyor.

