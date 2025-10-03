Enflasyonu Zorlayan Sır... MB Başkanı Karahan, Şok Rakamı Verdi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan, Amsterdam’da Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Klaas Knot’un veda etkinliğinde katıldığı panelde Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karahan, Türkiye’deki yastık altı altınların değerinin 500 milyar doları bulduğunu belirterek, bu talebin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını dile getirdi.

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM MESAJI

Karahan, ayrıca doların küresel bağlamdaki rolünün sorgulandığını, zayıf doların gelişen piyasalar için genellikle olumlu bir haber olduğunu ancak Türkiye’deki yoğun altın talebinin bu avantajı gölgelediğini belirtti. Karahan konuşmasını, "Para politikasını bir süre daha sıkı tutmalıyız" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Bloomberg