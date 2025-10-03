Bakan Duyurdu: Yıl Sonuna Kadar Fiyatı Sabitlendi! Artık 120'den Satılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür ve Sanat sezonunu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla tanıttı. Ersoy, yıl sonuna kadar her çarşamba gününün “Sinema Günü” ilan edildiğini duyurdu. Bu kapsamda, kampanyaya katılan tüm sinema salonlarında bilet fiyatları 120 TL olarak sabitlenecek.

“SANAT HER YERDE” VİZYONU

Bakan Ersoy, Türkiye’nin köklü medeniyet mirası üzerine inşa edilen kültür-sanat vizyonunun her geçen gün güçlendiğini belirterek, “Sanatı toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak için projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Gençlerimizi üretim süreçlerine daha fazla dahil ediyoruz” dedi.

Bu sezonu “Sanat Her Yerde” mottosuyla başlattıklarını söyleyen Ersoy, Gazze’de yaşanan insanlık dramına da çeşitli etkinliklerle dikkat çekeceklerini açıkladı.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 26 ŞEHRE YAYILACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin artık dünyanın en büyük kültür etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan, 2025 yılında 20 şehirde düzenlenen festivalin, 2026’da 26 şehre ulaşacağını söyledi. Ersoy, “Bu yıl 1000’den fazla mekanda, 45 bin sanatçının katılımıyla 7 bine yakın etkinlik düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

OPERA, BALE VE TİYATRODA REKORLAR

Bakan Ersoy, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi’nin seyirci rekorları kırdığını da açıkladı. Geçtiğimiz sezon “Fındıkkıran” eserinin biletlerinin 45 saniyede tükendiğini hatırlatarak, “Yeni sezonda Troya, Deli Dumrul, Kürk Mantolu Madonna gibi eserleri sahneleyeceğiz” dedi.

Ayrıca Devlet Tiyatroları bu sezon 64 sahnede perdelerini açacak, yıl sonunda bu sayı 70’e çıkarılacak.

KÜTÜPHANELER VE TELİF HAKLARINDA YENİ ADIMLAR

Bakan Ersoy, Türkiye genelinde kütüphane sayısının 1300’ü aştığını, üye sayısının da 7,6 milyona ulaştığını duyurdu. Rami Kütüphanesi’nin 2,5 yılda 7 milyon ziyaretçiyi ağırladığını hatırlattı.

Telif hakları konusunda da önemli bir adım attıklarını söyleyen Ersoy, müzik meslek birliklerinin gelirlerinin yüzde 343 artışla 2,2 milyar lirayı geçtiğini belirtti.

SİNEMA GÜNÜ UYGULAMASI

