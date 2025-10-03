TMSF Harekete Geçti! Ünlü Televizyon Kanalı Satılıyor! Fiyatı Belli Oldu

TMSF, kayyım olarak atandığı Ekotürk Yayıncılık AŞ ile Simya Metal Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait ticari ve iktisadi bütünlükleri satışa çıkarıyor. İhalelere ilişkin muhammen bedeller ve tarih netleşti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) aldığı karar doğrultusunda satışa sunulan Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, RTÜK tarafından verilmiş uydu ve kablo yayın lisanslarının yanı sıra televizyon yayıncılığına tahsis edilmiş mal, hak ve sözleşmeleri kapsıyor.

26 MİLYON TL’LİK MUHAMMEN BEDEL

Ekotürk TV için belirlenen muhammen bedel 26 milyon TL, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin TL oldu. Diğer taraftan, Simya Metal Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 154 milyon 100 bin TL, katılım teminatı ise 115 milyon 410 bin TL olarak açıklandı.

TMSF Harekete Geçti! Ünlü Televizyon Kanalı Satılıyor! Fiyatı Belli Oldu - Resim : 1
Ekotürk için 26 milyon TL, Simya Metal için 1,1 milyar TL muhammen bedel belirlendi.

İHALELER KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜYLE

Her iki satış da kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek. Ekotürk TV ihalesi 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de, Simya Metal ihalesi ise 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnameleri satın alarak her sayfasını paraflamaları ve belgeleri en geç Ekotürk için 4 Kasım, Simya Metal için ise 18 Kasım saat 16.00’ya kadar TMSF’ye teslim etmeleri gerekiyor. Şartnameler TMSF merkezinden 50 bin TL karşılığında alınabilecek.

TESİS ZİYARETİ 100 BİN TL

TMSF Harekete Geçti! Ünlü Televizyon Kanalı Satılıyor! Fiyatı Belli Oldu - Resim : 2
İhaleler kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapılacak.

Her iki bütünlük için bilgi odası ve tesis ziyareti imkanı sunulacak. Ancak bu hizmetten yararlanmak isteyen katılımcıların, gizlilik taahhütnamesi imzalamalarının yanı sıra 100 bin TL bedel ödemesi gerekiyor. Ödenen bu ücretin iadesi ise yapılmayacak. İhalelerde oluşacak teklifler, TMSF Fon Kurulu’nun onayının ardından kesinleşecek.

Kaynak: AA

