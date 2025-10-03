Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı

Dünyanın en büyük çay üreticilerinden biri olan Lipton, Türkiye pazarından çıkma kararı aldı. Şirketin Rize’deki üretim tesisleri, yerli firma Özgür Çay’a devredilecek.

Türkiye’de 39 yıldır faaliyet gösteren İngiltere merkezli çay devi Lipton, Türkiye pazarına veda ediyor. Türkiye Today'de yer alan habere göre, yapılan resmi açıklamayla Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerindeki yaş çay işleme tesislerinin mülkiyeti, Özgür Çay A.Ş.’ye devredilecek.

SATIŞ ANLAŞMASI REKABET KURULU’NDA

Lipton Teas and Infusions tarafından yapılan açıklamada, tesislerin devrine ilişkin anlaşmanın sağlandığı, sürecin Rekabet Kurulu’nun onayına sunulduğu belirtildi. Bu adımın, şirketin 2022’de Unilever’den ayrılarak başlattığı küresel dönüşüm stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Şirket, üretim tesislerini devretmesine rağmen Türkiye’deki ticari faaliyetlerini sürdüreceğini de açıkladı. "Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş." kimliğiyle tedarik zincirini devam ettireceklerini belirten firma, çay alımlarının kalite ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde süreceğini ifade etti.

Lipton, 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla kurulan yeni inovasyon, harmanlama ve paketleme tesisinin faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Şirket, bu tesisin Türkiye’deki operasyonların kalbi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Today

