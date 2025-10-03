Ne Gıda Ne Giyim! Eylül Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu: TÜİK'in Listesi Şaşırttı

TÜİK’in eylül ayına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte fiyatı en çok artan ve en fazla ucuzlayan ürünler belli oldu. Üniversite eğitim ücretleri zirvede yer alırken, havayolu yolcu taşımacılığı ise en çok ucuzlayan kalem oldu.

Ne Gıda Ne Giyim! Eylül Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu: TÜİK'in Listesi Şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 33,29 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 38,36 olarak kayıtlara geçti.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ CEP YAKTI

Eylül ayında en fazla fiyat artışı yüzde 61,67 ile üniversite eğitim ücretlerinde görüldü. Üniversite ücretlerini yüzde 36,62 ile öğrenci yurtları (diğer konaklama hizmetleri), yüzde 19,84 ile yumurta, yüzde 19,16 ile taze balık, yüzde 13,45 ile şehir içi otobüs taşımacılığı ve yüzde 11,95 ile taze sebzeler (patates hariç) izledi.

EN ÇOK UCUZLAYAN HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

Aynı dönemde en fazla ucuzlayan ürün yüzde 17,29’luk gerilemeyle havayolu yolcu taşımacılığı oldu. Bunu yüzde 5,75 ile sağlık sigortası, yüzde 5,29 ile evcil hayvan ürünleri, yüzde 3,94 ile ev temizlik malzemeleri (çöp torbası, bulaşık süngeri vb.) ve yüzde 2,59 ile şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığı takip etti.

Kaynak: İHA

Enflasyon TÜİK
