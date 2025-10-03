Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaşmasının ardından, kira artışlarında esas alınan 12 aylık enflasyon ortalaması da belli oldu. Hesaplamaya göre ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 38,36 olacak.

YÜZDE 25 SINIRI KALKMIŞTI

Konut kiralarında uzun süredir uygulanan yüzde 25’lik tavan zam sınırı, Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Bu tarihten itibaren konut ve iş yeri kiraları için artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor.

HEM KONUT HEM İŞ YERLERİNDE GEÇERLİ

Açıklanan yüzde 38,36’lık oran, yalnızca konut kiraları için değil iş yeri kiraları için de geçerli olacak. Böylece ekim ayında kira kontratını yenileyecek olan kiracılar, bu oranın üzerinde zamla karşılaşamayacak.

